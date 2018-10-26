Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании 26 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как отметил регулятор, сентябрьское повышение стабилизировало внутренний финансовый рынок.

«Ситуация на внутреннем финансовом рынке во второй половине сентября — октябре стабилизировалась, курсовая волатильность снизилась», - сообщили в ЦБ.

Причиной стабилизации рынка называют сентябрьское увеличение ключевой ставки и отсутствие воздействия внешних условий. При рассмотрении дальнейшего повышения ключевой ставки Банк России будет учитывать динамику инфляции и экономики по отношению к прогнозу, риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, пишет «Интерфакс-недвижимость».

На прошлом заседании 14 сентября ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Это решение привело к росту ставок по ипотечным кредитам. Последнее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 декабря.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин ранее заявлял, что Центробанк может вернуться к снижению ключевой ставки в конце 2019 – начале 2020 года.