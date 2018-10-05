Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций. Выплаты вкладчикам банков «КОР» и «Флора-Москва» начнутся не позднее 19 октября.

Как отметили в ЦБ, банк «КОР» был ориентирован на обслуживание интересов основного акционера и связанных с ним лиц. При этом задолженность компании составляла порядка 50% кредитного портфеля.

Лицензия у банка «Флора-Москва» отозвана в связи с многочисленными нарушениями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Для всех вкладчиков банков предусмотрена выплата возмещения в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на одного человека, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

По данным на 1 августа 2018 года, банк «КОР» занимал 360-е место в банковской системе России. Его активы составляли 1,9 млрд рублей, собственные средства – 455,4 млн рублей, вклады - 442,6 млн рублей. «Флора-Москва» находился на 323-ем месте с размером собственных средств 574 млн рублей, активами в 983,6 млн рублей и вкладами – 42,2 млн рублей.