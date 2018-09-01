Центробанк ожидает пика инфляции в начале 2019 года
Годовая инфляция достигнет максимума в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в докладе Центробанка об оценке влияния увеличения НДС на инфляцию.
По данным ЦБ, в начале будущего года инфляция превысит 4%. Во втором квартале темпы инфляции будут колебаться вокруг этих значений.
Возвращение к инфляции на уровне 4% произойдет лишь к первому кварталу 2020 года, передает «Газета.ru».
Ранее стало известно, что за неделю инфляция составила 0,1%.
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