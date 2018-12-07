Центробанк нашел средство для защиты карт россиян от санкций

Банк России призвал небольшие банки, работающие с Visa и Mastercard через крупные банки-спонсоры, найти запасных. Это потребуется в случае отключения действующих банков от международных платежных систем из-за санкций.

Соответствующее письмо Банк России направил операторам платежных систем и самим кредитным организациям. Регулятор предложил банкам заключить договоры с запасными спонсорами, которые вступят в силу в момент смены банка-партнера.

Сейчас крупными банками-спонсорами являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк. Смена спонсора может обойтись каждому небольшому банку в 100 тыс. долларов, пишут «Ведомости».

Процесс смены растянется на 3-6 месяцев, полагают эксперты. Они отмечают, что ЦБ РФ страхуется не только на случай краха спонсоров, но и введения новых американских санкций.

Ранее США пообещали ввести новые ограничения в отношении России в 2019 году. Поводом стало непредоставление Россией гарантий неприменения химического оружия.