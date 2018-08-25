Центробанк лишился оргтехники в результате пожара

Из-за пожара в здании Центробанка в столице сгорела оргтехника. Пожар произошел на верхнем этаже здания по улице Неглинной.

На место пожара выезжало около десятка машин МЧС и несколько автомобилей пожарных. У здания был развернут оперативный штаб.

К вечеру 24 августа пожар был ликвидирован. Источники сообщили «Интерфаксу», что огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. В пресс-службе ЦБ заявили, что пожар носит локальный характер.

«Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал», - сообщили в ЦБ.

Несколько представителей руководства ЦБ в момент инцидента находились на рабочих местах и были эвакуированы из здания. Среди них оказались первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов.