Центробанк лишился оргтехники в результате пожара
Из-за пожара в здании Центробанка в столице сгорела оргтехника. Пожар произошел на верхнем этаже здания по улице Неглинной.
На место пожара выезжало около десятка машин МЧС и несколько автомобилей пожарных. У здания был развернут оперативный штаб.
К вечеру 24 августа пожар был ликвидирован. Источники сообщили «Интерфаксу», что огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. В пресс-службе ЦБ заявили, что пожар носит локальный характер.
«Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал», - сообщили в ЦБ.
Несколько представителей руководства ЦБ в момент инцидента находились на рабочих местах и были эвакуированы из здания. Среди них оказались первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов.
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