В центре Парижа взорвалась булочная

В центре французской столицы прогремел мощный взрыв.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Тревиз.

По предварительной информации, причиной стала утечка бытового газа в одной из булочных Парижа. В большинстве соседних домов полностью выбиты окна.

По последней информации, пострадавших в результате взрыва много, возможно, есть один погибший, но официальных подтверждений этому пока не поступало, передает BFMTV.