В центре Парижа взорвалась булочная
В центре французской столицы прогремел мощный взрыв.
Отмечается, что взрыв произошел на улице Тревиз.
По предварительной информации, причиной стала утечка бытового газа в одной из булочных Парижа. В большинстве соседних домов полностью выбиты окна.
По последней информации, пострадавших в результате взрыва много, возможно, есть один погибший, но официальных подтверждений этому пока не поступало, передает BFMTV.
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