Центральный банк России увеличил ключевую ставку на 0,25%
По итогам заседания совета директоров Банка России, в стране увеличили ключевую ставку на 0,25% до отметки 7,5% годовых.
Произошло это впервые с декабря 2014 года.
В 2018 году ключевая ставка снижалась дважды — в феврале и марте — по 0,25%.
Ключевая — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю.
Эксперты отмечают, что её повышение может поддержать рубль, который упал за последнее время почти до 70 долларов США, передает «НСН».
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