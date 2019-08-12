Центральные набережные Москвы перекроют для марафона

По сообщению Информационного центра транспортного комплекса Москвы, в ближайшее воскресенье в столице будут закрыты для движения все центральные набережные в связи с проведением полумарафона «Лужники».

«Перекрытия в связи с проведением полумарафона «Лужники» будет действовать на улице Лужники, Лужнецкой набережной, Фрунзенской набережной, Пречистенской набережной, Кремлевской набережной, ул. Москворецкая, Большом Москворецком мосту, улице Балчуг, Раушской набережной, Космодамианской набережной, Шлюзовой набережной, Софийской набережной, в Фалеевском пер., на улице Болотная, площади Васильевский Спуск», ― говорится в сообщении.

При этом, в Информационном центре уточнили, что автомобильное движение на указанных объектах будет закрыто с 6:30 утра до 13:00.