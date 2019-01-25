«Центральная фигура времени»: в России вспоминают Высоцкого

Сегодня советскому музыканту Владимиру Высоцкому, на чьих песнях выросло не одно поколение исполнителей, мог бы исполниться 81 год. К годовщине его рождения актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о вкладе поэта в культуру СССР и России.

Артист признался, что Высоцкий – «центральная фигура нашего времени, это формирование взглядов и мыслей, эстетики и поэзии, нравственных критериев и гражданской позиции». Он подчеркнул, что музыкант собрал все лучшее советского периода, а качества, которыми обладал поэт, даны далеко не всем.

Боярский с большой радостью вспоминает, что ему повезло жить в одно время с Высоцким. «Он был настоящим патриотом нашей страны, талантливейшим человеком, замечательным актером, нам всем очень повезло, что мы жили с ним в одно время», - поделился с «ПолитЭкспертом» артист.

Боярский добавил, что самые красивые девушки доставались именно Высоцкому. Он знал подход к их сердцу и любил своих женщин, добавил актер.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. Его творчество насчитывает около 600 песен и более 850 стихотворений. Высоцкий снялся в 28 фильмах, сыграл в 15 спектаклях.