Читай-город






«Центральная фигура времени»: в России вспоминают Высоцкого

«Центральная фигура времени»: в России вспоминают Высоцкого

Сегодня советскому музыканту Владимиру Высоцкому, на чьих песнях выросло не одно поколение исполнителей, мог бы исполниться 81 год. К годовщине его рождения актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о вкладе поэта в культуру СССР и России.

Артист признался, что Высоцкий – «центральная фигура нашего времени, это формирование взглядов и мыслей, эстетики и поэзии, нравственных критериев и гражданской позиции». Он подчеркнул, что музыкант собрал все лучшее советского периода, а качества, которыми обладал поэт, даны далеко не всем.

Боярский с большой радостью вспоминает, что ему повезло жить в одно время с Высоцким. «Он был настоящим патриотом нашей страны, талантливейшим человеком, замечательным актером, нам всем очень повезло, что мы жили с ним в одно время», - поделился с «ПолитЭкспертом» артист.

Боярский добавил, что самые красивые девушки доставались именно Высоцкому. Он знал подход к их сердцу и любил своих женщин, добавил актер.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. Его творчество насчитывает около 600 песен и более 850 стихотворений. Высоцкий снялся в 28 фильмах, сыграл в 15 спектаклях.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: культура
Следующая новость Украинский депутат втоптал в грязь российскую журналистку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО