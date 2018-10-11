«Сколково» представил робота-тренера на конференции в Европе

Роботизированный тренировочный комплекс FootBot, сервис, выполняющий функции рекрутера, чат-бот для бизнеса и другие разработки на основе искусственного интеллекта представили резиденты «Сколково» на международной конференции в Асмтердаме.

В мероприятии, которое проходит с 10 по 11 октября, участвуют семь российских компаний. На конференции присутствовали специалисты Лаборатории Наносемантики – ведущего разработчика чат-ботов для бизнеса, а также компании «Смарт Ритейл», которая запустила сервис по распознаванию товаров на полке в магазине и комплексной аналитике из мест продаж в онлайн-режиме.

Другая компания – «Спорт Автоматика» - представила на конференции роботизированный тренировочный комплекс FootBot, а «Робот Вера» показала сервис на основе машинного обучения, который выполняет функции рекрутера, сообщает ТАСС.

World Summit AI является значимым событием для представителей мировой отрасли ИИ. Конференция объединяет предпринимателей, представителей корпораций, инвесторов и ученых. В этом году организаторы ожидают 6000 гостей и 140 спикеров.