Центр Ходорковского обвинили в гибели журналистов в ЦАР

Центр Ходорковского обвинили в гибели журналистов в ЦАР

Гибель журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) могла стать следствием неправильной организации командировки со стороны «Центра управления расследованиями» (ЦУР). К такому выводу пришел Следственный комитет РФ.

По мнению официального представителя СКР Светланы Петренко, в ЦУР преследуют цель «оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки». По ее словам, лица, убившие журналистов, пытались их обокрасть.

Автомобиль со съемочной группой остановили вооруженные люди негроидной расы. Из-за отказа отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру грабители расстреляли граждан России, пишет «Интерфакс».

О смерти российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно в конце июля. Они прибыли в Африку по заданию ЦУР для съемок фильма о частной военной компании «Вагнер», связанной, как предполагается, с бизнесменом Евгением Пригожиным.

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Места: Россия
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