Цена на сотовую связь в России взлетит вместе с НДС в январе

Несколько операторов сотовой связи оповестили абонентов о росте стоимости услуг связи с января 2019 года. Повышение может составить 1,6%.

Об изменении цен сообщили операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2. В «Вымпелкоме» объяснили, что рост связан с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии те услуги и сервисы, которые остаются востребованными у клиентов.

«Мегафон» изменит стоимость услуг с 9 января. В Tele2 намерены повысить цену лишь на некоторые тарифы, 40% из них останутся неизменными. Клиентов МТС о росте тарифов не предупреждали.

Один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что сотовая связь в России остается одной из самых дешевых в мире, но операторы вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию и колебания курса валют. Ожидается, что рост тарифов составит 1,6%, однако в перспективе цена на связь подорожает до 20%, говорят аналитики.

Госдума приняла законопроект о повышении НДС с 18% до 20% 24 июля. Инициатива повышения налога на добавленную стоимость принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву.