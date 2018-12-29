Цена авиабилетов пойдет на взлет с 2019 года

С начала 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 5-7%. Всему виной – увеличение стоимости авиакеросина и нестабильность рубля.

Крупнейшие билетные агрегаторы отметили рост цен с вылетом с января по март в 2019 году в пределах от 4 до 25% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В Momondo отмечают рост на 16%.

Агрегатор Туту.ру заявил о повышении цен авиабилетов за рубеж на 4%. Другие агрегаторы говорят о более динамичном росте цен: так в OneTwoTrip повышение оценили в 9%, в Biletix — в 25%.

Среди зарубежных маршрутов больше всего подорожали перелеты в Кишинев (+44%), Минск (+43%), Баку (+16%) и Тель-Авив (+14%). Прибавили в цене билеты на Бали, Гоа и Пхукет.

В целом, как полагают в Туту.ру, ситуация в течение года должна выровняться и рост составит в пределах 5%. В Aviasales прогнозируют сохранение цен на внутренние рейсы на уровне 2018 года, зарубежные авиабилеты вырастут на 5-7%, пишут «Известия».

Стоимость тонны керосина за 11 месяцев в России подскочила на 9,7% до 53,97 тыс. рублей. Минтранс планировал компенсировать рост, на эти цели ведомство запрашивало 22,5 млрд рублей из бюджета. Пока данный вопрос не решен.