Цена аренды автомобиля в Москве упала до исторического минимума

Минимальная стоимость аренды автомобиля в Москве на конец октября составила 500 рублей. В начале года цена за пользование машиной на столичном рынке автопроката начиналась от 800 рублей.

За 500 рублей в Москве можно арендовать LADA 2107 на срок от 3 суток с безлимитным пробегом. Такие данные приводит сервис по аренде авто для физических и юридических лиц Rent-a-Ride.

Среди иномарок самыми выгодными предложениями оказались Daewoo Nexia (седан, МКП) и Renault Megane (хэтчбек, АКПП) – цена их аренды составит 850 и 900 рублей соответственно. Вместе с тем самыми популярными для проката автомобилями у москвичей остаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Rapid. На них приходится 64% заявок агрегатора. Стоимость их аренды составит около 1400 рублей в сутки.

По мнению гендиректора Rent-a-Ride Александра Ладыгина, причиной снижения среднерыночной стоимости аренды стал рост предложений от «частников», которые сдают машины в свободное от использования время, тем самым снижая расходы на их содержание.

Сервис Rent-a-Ride работает в Москве с 2017 года. Его автопарк насчитывает более 7 тысяч автомобилей. Число постоянных клиентов превышает 50 тысяч человек.