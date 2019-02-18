«В тряпочку молчат»: Поклонская заговорила об Украине стихами

«В тряпочку молчат»: Поклонская заговорила об Украине стихами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в стихах ответила президенту Украины Петру Порошенко, рассказав ему о настоящем положении дел в стране. Ее стихотворение стало реакцией на слова украинского лидера о том, что все происходящее в государстве – «истинный успех».

Она назвала заявление Порошенко «глубоким цинизмом», отметив, что катастрофическая ситуация в государстве – успех воров и экстремистов. В ответ Поклонская вместе с мужем написала простое стихотворение о жизни на Украине, рассказывает «ПолитЭксперт». Свое «творение» она разместила в соцсетях.

«Люди по квартирам затаясь сидят, экономят гривны, в тряпочку молчат», - пишет Поклонская.

Многие пользователи согласились с ее словами. Другие, опираясь на рассказы знакомых и родственников, заявили, что на Украине большие зарплаты, а цены наоборот низкие.

Ранее Поклонская посоветовала американским политикам, как следует относиться к России.

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