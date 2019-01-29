В трудовой стаж потребовали включать воспитание детей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включать отпуск по уходу за ребенком в общий трудовой стаж, а также разрешить женщинам работать удаленно.
«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины», - сказала она журналистам.
Омбудсмен отметила, что нужно узаконить возможность дистанционной работы для женщин в случае, если это вызвано семейными обстоятельствами и не влияет на результат труда, пишет «Интерфакс».
По ее мнению, для защиты прав женщин необходимо легализовать и финансировать женские кризисные центры. Сейчас такие учреждения работают за счет волонтеров.
В январе Госдума предложила ввести уроки по раннему материнству для школьников.
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