В трудовой стаж потребовали включать воспитание детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила включать отпуск по уходу за ребенком в общий трудовой стаж, а также разрешить женщинам работать удаленно.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины», - сказала она журналистам.

Омбудсмен отметила, что нужно узаконить возможность дистанционной работы для женщин в случае, если это вызвано семейными обстоятельствами и не влияет на результат труда, пишет «Интерфакс».

По ее мнению, для защиты прав женщин необходимо легализовать и финансировать женские кризисные центры. Сейчас такие учреждения работают за счет волонтеров.

В январе Госдума предложила ввести уроки по раннему материнству для школьников.