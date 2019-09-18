Тротуарную плитку в Москве меняют за счет бракоделов

В мерию Москвы часто поступают вопросы по поводу постоянной замены плитки на тротуарах. Москвичей, скорее всего, беспокоит - за чей счет происходит переделка.

Заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что плитку в городе меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком.

«Нам часто задают вопрос: «Зачем вы без конца перекладываете плитку?» Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только из-за бракодела, который ее положил. Есть нерадивые компании, с которыми мы расстаемся, и за их счет идет перекладка. Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком, - за их счет», - сказал Бирюков.

Также чиновник уточнил, что плитка для тротуаров изготовлена с термообжигом и в зимнее время года скользит меньше, что делает передвижение по ней более комфортным.

Более широкие тротуары делают из-за увеличившегося пешеходного трафика, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что центр организации дорожного движения составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.