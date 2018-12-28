Трофейное оружие вермахта пойдет на ступени храму ВС РФ

Трофейное оружие вермахта пойдет на ступени храму ВС РФ

При строительстве Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» будут использованы элементы трофейного оружия вермахта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Для выплавки отдельных составляющих (ступени и др.) возводимого на добровольные пожертвования Главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах Вооруженных Сил», - сказал он.

Это касается стрелкового оружия, боеприпасов, некоторых элементов артиллерийского и бронетанкового вооружения. По словам Конашенкова, исторической и военной ценности в них нет.

Он выразил недоумение относительно высказываний «отдельных деятелей» о сохранении и сбережении нацистского оружия.

Напомним, Главный храм Вооруженных Сил России будет возведен в подмосковном парке «Патриот» к 9 мая 2020 года. По своим размерам он станет третьим в стране после Храма Христа Спасителя и Исакиевского собора. Храм будет посвящен погибшим в Великой Отечественной войне воинам.

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