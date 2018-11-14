Трое россиян вошли в топ успешных молодых бизнесменов Forbes

Трое выходцев из России вошли в топ успешных молодых предпринимателей Forbes. Рейтинг составляется для бизнесменов в возрасте до 30 лет.

Список разделен по сферам деятельности и включает предпринимателей до 30 лет.

В рейтинг вошла россиянка Мария Дрокова – основатель фонда Day One Venture и экс-спикер политического движения «Наши». Созданная ею организация инвестирует в стартапы. Среди них - Superhuman, DigitalGenius, Piper и ресурс для родителей Winnie.

В число успешных бизнесменов в направлении «Потребительская сфера» вошли 28-летние супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок. Они основали в 2015 году сервис трансграничной доставки грузов Grabr. Через него любой желающий находит американца, который собирается ехать в Россию, и заказывает у него необходимый товар. На сервисе зарегистрированы порядка 900 тысяч покупателей и путешественников, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

В рейтинге молодых предпринимателей прошлого года также числились трое россиян. В топ Forbes 2017 года вошел создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин.

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Места: Россия
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