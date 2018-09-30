В ДНР трое детей подорвались на мине
В результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой погибли трое детей, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Об инциденте рассказал мэр города Иван Приходько.
«По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», - цитирует его «Коммерсантъ».
Ранее в Донецке при взрыве на съезде компартии пострадал кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.
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