В ДНР трое детей подорвались на мине

В результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой погибли трое детей, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об инциденте рассказал мэр города Иван Приходько.

«По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», - цитирует его «Коммерсантъ».

Ранее в Донецке при взрыве на съезде компартии пострадал кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.