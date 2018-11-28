«Трезвая Россия» оценила алкосмертность в Европе

«Трезвая Россия» оценила алкосмертность в Европе

Движение «Трезвая Россия» выяснило, какие страны Европы лидируют по количеству употребляемого алкоголя и показателям «алкосмертности». Первое место рейтинга заняла Эстония.

Эксперты выяснили, что в среднем каждый житель Эстонии выпивает порядка 15,35 литра спирта в год. После нее следуют Словения, Люксембург, Дания и Латвия. Самыми благополучными признаны Греция (6,52 литра), Италия (7,08) и Швеция (7,18). Немного выпивают жители Мальты.

Полученные выводы «Трезвая Россия» направит в посольства этих стран в России, а также в организации, занимающиеся здравоохранением, заявил глава движения Султан Хамзаев. При составлении рейтинга эксперты брали официальные данные о потреблении алкоголя на душу населения в Европе, а также число погибших из-за злоупотребления спиртным, пишет РИА Новости.

Ранее «Трезвая Россия» назвала Саратов самым «пьющим» городом России. Самыми трезвыми были признаны Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Егором Летовым назовут частный аэропорт в Омске

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО