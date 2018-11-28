«Трезвая Россия» оценила алкосмертность в Европе

Движение «Трезвая Россия» выяснило, какие страны Европы лидируют по количеству употребляемого алкоголя и показателям «алкосмертности». Первое место рейтинга заняла Эстония.

Эксперты выяснили, что в среднем каждый житель Эстонии выпивает порядка 15,35 литра спирта в год. После нее следуют Словения, Люксембург, Дания и Латвия. Самыми благополучными признаны Греция (6,52 литра), Италия (7,08) и Швеция (7,18). Немного выпивают жители Мальты.

Полученные выводы «Трезвая Россия» направит в посольства этих стран в России, а также в организации, занимающиеся здравоохранением, заявил глава движения Султан Хамзаев. При составлении рейтинга эксперты брали официальные данные о потреблении алкоголя на душу населения в Европе, а также число погибших из-за злоупотребления спиртным, пишет РИА Новости.

Ранее «Трезвая Россия» назвала Саратов самым «пьющим» городом России. Самыми трезвыми были признаны Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия.