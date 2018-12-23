Третья Мировая война начнется в Азии или на Украине

Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли опубликовал свое исследование относительно возможного начала Третьей Мировой войны.

По его данным, наиболее «горячими» регионами, где может начаться Третья мировая война, останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

Автор полагает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в «нарушении статуса-кво» перед выборами на Украине, которые, в свою очередь, могут внести в ситуацию неопределенность.

Он добавил, что с учетом сохраняющейся напряженности между США и Россией, даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, сохраняющийся в регионе на протяжении последних нескольких лет, передает РИА «Новости».