Две трети москвичей проигнорируют выборы мэра города
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил, что по данным исследований явка на предстоящий день голосования 9 сентября может составить порядка 30%.
Именно в этот день пройдут выборы мэра Москвы.
Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин. Его прогнозный результат, который баллотируется в порядке самовыдвижения, вырос почти на 5% - до 69,4%.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, прогноз которого также увеличился на 3% - до 13,2%, передает «НСН».
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