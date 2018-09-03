Две трети москвичей проигнорируют выборы мэра города

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил, что по данным исследований явка на предстоящий день голосования 9 сентября может составить порядка 30%.

Именно в этот день пройдут выборы мэра Москвы.

Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин. Его прогнозный результат, который баллотируется в порядке самовыдвижения, вырос почти на 5% - до 69,4%.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, прогноз которого также увеличился на 3% - до 13,2%, передает «НСН».