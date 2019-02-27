Третьеклассники устроили мордобой в московской школе

Третьеклассники устроили мордобой в московской школе

В московской школе произошла массовая драка с участием учеников третьего класса. В результате три девочки получили закрытые травмы живота и сотрясение головного мозга.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве. Инцидент случился в школе № 67 днем 26 февраля.

Директор образовательного учреждения подтвердил информацию о массовой драке, но раскрывать подробности не стал. Выяснением причин конфликта занимается полиция по району Дорогомилово.

В результате драки две ученицы 2009 года рождения и одна 2010 года рождения были доставлены в детскую больницу, пишет РБК. Двух девочек госпитализировали, родители третьей забрали ребенка домой. У детей обнаружены черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и травмы живота.

Ранее в Приморском крае родители устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над школьниками.

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