Треть российских студентов остаются неприкаянными душами
Каждый третий выпускник вуза (30%) не может трудоустроиться в течение первого года после окончания учебы в России.
И это только поверхностные цифры. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году после окончания вуза нашли работу 72% ребят.
Она пояснила, что при этом система не показывает, трудоустроились люди по специальности или нет и насколько профессия, которую они получили в вузе, востребована на рынке труда, передает RG.ru.
Вероятность того, что российские студенты выходят из вузов по специальности и идут работать в совершенно иные сферы деятельности, может доходить до неприличного уровня востребованности специалистов в России.
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