Треть российских студентов остаются неприкаянными душами

Каждый третий выпускник вуза (30%) не может трудоустроиться в течение первого года после окончания учебы в России.

И это только поверхностные цифры. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году после окончания вуза нашли работу 72% ребят.

Она пояснила, что при этом система не показывает, трудоустроились люди по специальности или нет и насколько профессия, которую они получили в вузе, востребована на рынке труда, передает RG.ru.

Вероятность того, что российские студенты выходят из вузов по специальности и идут работать в совершенно иные сферы деятельности, может доходить до неприличного уровня востребованности специалистов в России.