Треть россиян живет с верой в лучшую жизнь через пять лет

Треть россиян живет с верой в лучшую жизнь через пять лет

Третья часть россиян верит, что через пять лет жизнь в стране изменится к лучшему. Вместе с тем 41% населения считает, что предпосылок для изменений нет.

Такие данные следуют из исследования холдинга «Ромир». Опрос был проведен в октябре 2018 года. В нем участвовали 1,5 тысячи респондентов из разных типов населенных пунктов.

Более трети граждан (35%) ожидают, что жизнь в России спустя пять лет изменится в лучшую сторону, при этом 7% уверены в этом полностью. Сторонников пессимистичных взглядов оказалось 24%, при этом 41% не надеется, что ситуация в ближайшие годы изменится.

По данным холдинга, изменений к лучшему ждут преимущественно молодые жители России. С повышением возраста падает доля оптимистических прогнозов. Среди россиян в возрасте старше 60 лет в изменения к лучшему верят каждый четвертый (25%).

Респондентам также задавали вопрос, как может поменяться их личная жизнь. Четверо из десяти опрошенных заявили, что скоро жизнь изменится в лучшую сторону. Позитивный настрой преимущественно наблюдается в молодежной среде, отмечет РИА Новости.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 84% россиян счастливы. Причиной такого состояния они называют семью, хорошее здоровье и работу.

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