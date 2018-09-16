На трассе в Подольске автомобили встали в двухкилометровой пробке

В Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной в два километра.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», движение затруднено от остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Скорость движения на этом участке пути составляет 2-3 км/ч.

Пробки наблюдаются на некоторых улицах города: Большой Серпуховской, Рабочей, Кирова, а также на проспекте Ленина.

Ранее стало известно, что жители Парижа на один день откажутся от использования автомобилей. Акция властей запланирована на 16 октября.