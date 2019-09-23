Транспортный налог в России посчитают по новой формуле

Федеральная налоговая служба объявила о новой системе расчета транспортного налога. Изменения в основном касаются дорогих автомобилей, чья стоимость составляет 3-5 млн рублей, а возраст не больше трех лет.

Для таких машин введена единая увеличенная налоговая ставка. При расчете налога за 2018 год будет использован коэффициент 1,1. Раньше для этих автомобилей использовались коэффициенты 1,3 и 1,5.

В ФНС отметили, что изменения могут произойти и на региональном уровне, так как субъекты вправе самостоятельно изменять налоговые ставки, пишет «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что с марта 2019 года под налог на роскошь попали и массовые модели, стоимостью до 3 млн, например, Kia Stinger и Kia K900, внедорожники Volkswagen Touareg и Teramont, а также кроссовер Chevrolet Traverse. Список дорогих автомобилей вырос с 1040 до 1193.