Дональд Трамп «сдал» американский военный спутник

Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter снимок, который сделан после взрыва иранской космической ракеты. Предположительно, это фотография - секретного спутника-шпиона.

Сразу после того, как снимок был опубликован, на него обратили внимание астрономы. Фотография имеет высокое качество, поэтому можно сделать вывод, что использовался разведывательный спутник.

Ученые даже смогли выяснили конкретное время съемки и координаты. Скорее всего, снимок был сделан с USA 224, пишетЛента.ру.

Военный спутник USA 224 был запущен в космос в 2011 году. Его стоимость составляет два миллиарда долларов. Он относится к группе оптико-электронных спутников-шпионов.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил в Twitter хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» с победой в Кубке Стэнли.

В частности, он отдельно поздравил капитана канадского клуба – российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его в своем послании «настоящей суперзвездой».