Трамп рассматривает предложение посетить парад Победы в Москве

Американский президент Дональд Трамп получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы.

Как сообщил глава МИД РФ РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в США, в настоящее время глава Белого дома рассматривает это предложение.

«Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве на их встрече в Японии на полях G20 в июне этого года», - отметил министр. - Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает», сообщает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич принял приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году в Москве.

Кроме того, Вучич намеревается приехать 4 декабря в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, президент Чехии Милош Земан сообщил, что в мае 2020 года посетит Москву и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит парад Победы в Москве. Принять участие в торжествах намерен и американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина о посещении праздничного парада по случаю 75-летия Победы.

Также президент России пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина.

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