Трамп прикинулся героем фильма «Рокки»

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице Twitter фотоколлаж, на котором его лицо изображено на теле главного героя фильма «Рокки», которого сыграл Сильвестр Сталлоне.

При этом глава Белого дома не добавил к изображению какого-либо комментария.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился «помиловать» индейку по кличке Масло по случаю приближающегося Дня благодарения.

Глава Белого дома также помиловал и дублера птицы по кличке Хлеб. Во время Трамп он пошутил, что птицы уже получили повестки на слушание по импичменту.

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