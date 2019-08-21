Трамп предложит нового посла в России

Джон Салливан, возможно, сменит Джона Хантсмана на посту посла США в России, если его кандидатуру утвердит сенат. Как пишет Ne York Times, его в скором времени предложит Дональд Трамп. Сейчас Салливан является первым заместителем госсекретаря США. Ранее он занимал различные должности при администрации Джорджа Буша-младшего и исполнял обязанности госсекретаря.

Салливан окончил Брауновский университет,получил степень доктора права.

Напомним, Джон Ханстсман в письме Дональду Трампу выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года. Это решение связывают с его намерением баллотироваться на пост губернатора, сообщают НТВ.