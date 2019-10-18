Трамп повторил за подавшим в отставку Никсоном

Американский лидер Дональд Трамп позвонил в открытый космос, чтобы поздравить астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».

Сеанс связи президента с работающими за пределами МКС астронавтами транслировало из Белого дома НАСА.

Глава США сказал, что Кук и Мейр «проводят первый в истории женский выход в открытый космос для замены детали на внешней поверхности космической станции», добавив, что это «по-настоящему историческое событие».

Джессика Мейр, в свою очередь, отметила, что в космосе уже бывало много других женщин.

«Сейчас просто впервые две женщины работают одновременно снаружи», — сказала астронавт, добавив, что считает честью выполнять свою работу.

Отметим, в последний раз действующий президент США общался с астронавтами во время их выхода в открытый космос в 1969 году в ходе высадки американцев на Луну.

Тогда 37-ой президент США Ричард Никсон сказал астронавтам Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину: «в этот бесценный момент в истории человечества все люди на Земле едины в своей гордости за то, что вы сделали, и едины в молитвах за ваше благополучное возвращение на Землю».

Отметим также, что Никсон — единственный президент США новейшего времени, подавший в отставку под угрозой импичмента из-за дела «Уотергейт».

Сейчас Кук и Джессика Мейр уже завершили выполнение главной задачи по замене блока питания на американском сегменте МКС и выполняют дополнительные задания.

Напомним, американцы ведут работы по замене никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные. В минувшие выходные вышел из строя один из энергоблоков, отвечающих за разрядку и зарядку батарей станции. Новые аккумуляторы прослужат десять лет и рассчитаны на передачу станции энергии в тот момент, когда она находится в тени.