Трамп потребовал от Apple уйти из Китая

Трамп потребовал от Apple уйти из Китая

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Корпорацию Apple заставляют уйти из Китая. Президент США Дональд Трамп считает, что компания не имеет права там работать.

Глава Белого дома по итогам встречи со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом призвал Apple уйти из КНР.

По его словам, он может помогать подобным компаниям «очень короткий период». Но условием является перемещение производства из недружественной страны.

Американский лидер во время выступления также намекнул на то, что корпорация имела бы большие проблемы в прошлом, если бы не его помощь, пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что Apple будет производить в Китае новые компьютеры Mac Pro. До этого производство было в США. Ещё летом Дональд Трамп предупредил, что все комплектующие для компьютера, ввезённые из КНР, будут облагаться пошлинами.

Отношения между Вашингтоном и Пекином обострились ещё в 2018 году. В августе этого года администрация президента США ввела 10-процентные пошлины на китайскую продукцию. В ответ Пекин обрушил курс юаня и приостановил закупки американской сельскохозяйственной продукции.

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Места: США
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