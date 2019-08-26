Трамп поссорился с лидерами большой семерки

Не так часто можно увидеть президента Дональда Трампа США в одиночестве. Он один настаивал на возвращении России в G7, остальные лидеры его не поддержали.

Напряженная обстановка ощущалась во время официального ужина, на котором развернулась дискуссия по этому поводу. Как сообщают источники The Guardian, американский президент поссорился с остальными лидерами.

Дональд Трамп считает, что для обсуждения таких вопросов как Иран, Сирия и КНДР, необходимо присутствие России. На его сторону встал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию, сообщает РБК.

Ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что для возвращения России к формату G7 необходим прогресс в реализации минских договоренностей по Украине.