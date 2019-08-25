Трамп подпортил газон британской королеве

Трамп подпортил газон британской королеве

Фото: Wi-Fi.ru

Британская королева Елизавета II возмущена тем, что глава США Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

По данным Daily Mai, это случилось во время визита американского президента в Британию с 3 по 5 июля. Трамп приземлился на вертолете прямо перед дворцом королевы.

После этого, в разговоре с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II обратила внимание на случившееся.

«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — посетовала Елизавета II.

Ранее в Москве обнаружились четыре элитных квартиры, которые принадлежат британской королеве.

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