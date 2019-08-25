Трамп подпортил газон британской королеве

Британская королева Елизавета II возмущена тем, что глава США Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

По данным Daily Mai, это случилось во время визита американского президента в Британию с 3 по 5 июля. Трамп приземлился на вертолете прямо перед дворцом королевы.

После этого, в разговоре с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II обратила внимание на случившееся.

«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — посетовала Елизавета II.

Ранее в Москве обнаружились четыре элитных квартиры, которые принадлежат британской королеве.