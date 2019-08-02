Трамп издал указ о втором раунде санкций к РФ из-за Скрипалей

США ввели второй пакет санкций против России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Президент США Дональд Трамп откладывал их введение с апреля, но все-таки подписал соответствующий документ.

Санкции введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. Закон предполагает введение второго этапа ограничений, если после первого не получены гарантии того, что государство прекратило использовать химоружие.

Первый пакет ограничительных мер ввели в апреле 2018 года. Тогда США заявляли, что если Россия за 6 месяцев не даст гарантий неприменения химоружия и не согласится на допуск международных экспертов, страну ждет второй пакет санкций.

Он включает шесть ограничительных мер, из которых президент обязан выбрать три, рассказывает РБК. Ряд мер носит символический характер (например, запрет предоставлять кредиты России), а другие потенциально опасны для экономики (полный запрет на экспорт товаров из США, прекращение авиасообщения).

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери в марте 2018 года. Установлено, что они были отравлены веществом «Новичок», разрабатываемым в России. Москва отрицает обвинения в отравлении.