Трамп хотел бы видеть Россию в G7

Россию хотят видеть в формате G7. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон поддержал бы возвращение Москвы на переговоры.

При этом, по словам главы Белого дома, Россия изначально была исключена из-за того, что Владимир Путин смог «перехитрить» бывшего американского лидера Барака Обаму, сообщает Russia Today.

Встречаясь 19 августа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин не исключил возвращения страны в формат. Но Москва никогда не ставила это самоцелью, отметил глава РФ.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.