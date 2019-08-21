Товары с нарушением маркировки уберут из магазинов

Обычно с полок магазинов убирают только те товары, которые могут нанести вред здоровью. Роскачество предлагает изымать товары с нарушением маркировки. Это когда состав, указанный на упаковке, не соответствует действительности.

Организация, созданная по распоряжению правительства, предлагает внести изменения в закон «О техническом регулировании». Основным нарушением является введение покупателя в заблуждение. Это когда в мороженом, к примеру, обнаружены опасные добавки, но об этом не указано на упаковке.

Из оборота следует изымать продукцию во всех случаях, когда, речь идёт о несоответствии требованиям законодательства. На молочном рынке, по данным Россельхознадзора, объём фальсификата может достигать 50%, сообщают «Известия».