В торговых центрах появятся развлекательные парки «Союзмультфильма»

В торговых центрах Москвы создадут сеть детских парков развлечений «Союзмультфильма».

Главными героями в них будут персонажи студии. На территории парков будут активная зона, музей, студия для создания собственных мультфильмов и кафе-пекарня.

Площадь каждого парка составит 2,5 тыс. кв. м. «Союзмультфильм» уже ищет помещения в торговых центрах мегаполиса, сообщает «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, «Сюзмультфильм» в декабре 2019 года представит новую серию советского мультфильма «Умка».

Выход приурочен к его 50-летию. В новом эпизоде будет рассказываться о важности искренней дружбы и о примере доброго отношения к животным. Новая серия станет завершением трилогии о медвежонке Умке. В финале мультфильма прозвучит добрая и мелодичная песня, соответствующая лучшим традициям отечественной мультипликации, сообщает «Интерфакс».

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