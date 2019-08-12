Торговая война между США и Китаем обрушила рынок нефти

Торговая война между США и Китаем оказала непосредственное негативное влияние на мировые котировки нефти ­­­­― заявил в разговоре с «Русской Планетой» руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«После сорванных переговоров между Вашингтоном и Пекином, вслед за падением юаня на 10% в течение недели, не меньше потеряла нефть, едва не упавшая для критического для российской экономики уровня в 55 долларов за бочку Brent», ― отметил эксперт, комментируя опубликованный в понедельник, 12 августа, отчёт Международного энергетического агентства. Аналитики этого организации отметили, что нынешний показатель спроса на нефть самый низкий с кризисного 2008 года, когда цены на «чёрное золото» начали подрывать потребление в странах-импортёрах.

Сегодня, отмечают эксперты МЭА, неопределённость в американо-китайских отношениях тормозит экономику в целом, что влияет и на спрос нефти.

«Китайская сторона также вносит дисбаланс, рекомендовав своим бизнесменам отказаться от товаров из США, в частности, сельскохозяйственной продукции, ― отметил Артём Деев. ― Вряд ли в ближайшее время будет достигнута договоренность между странами. Кроме того, на нефтяные котировки давит недостаток информации по предполагаемой сделке ОПЕК+. Поэтому инвесторы взяли перерыв, чтобы оценить последствия торговых войн и снизили потребление топлива».