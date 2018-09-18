Торговая сеть США снимает с продаж футболки с советской символикой

Крупнейшая розничная торговая сеть США WalMart решила изъять с прилавков футболки с советской символикой после просьбы Латвии, Литвы и Эстонии.

Требование политиков стран Балтии о снятии с продаж советской атрибутики в США восприняли положительно и приступили к выполнению плана.

Также к торговой американской сети WalMart с той же просьбой обратился посол Литвы в США Роландас Кришчюнас, передает «Парламентская газета».