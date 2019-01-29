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Топ-менеджер «Росгеологии» проиграл должность в сети

Топ-менеджер «Росгеологии» проиграл должность в сети

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин освободил от должности заместителя гендиректора «Росгеологии» Руслана Горринга. Причиной такого решения стало распространение возмутительного видео с его участием.

По информации пресс-секретаря министерства Натальи Хлопуновой, главе «Росгеологии» объявлен выговор. Ведомство также инициировало проверку финансово-хозяйственной деятельности компании и всех ее сотрудников.

Речь идет о видео, на котором Горринг во время сетевой игры Player unknown`s battlegrounds с использованием нецензурной лексики рассказывает о сексуальных связях с подчиненными, о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, оскорбляет находящихся рядом с ним людей.

Как пишет РИА Новости, Горринг – измененная фамилия. Прежде чиновника звали Руслан Ганижев.

Он пришел в «Росгеологию» в 2015 году. До этого Горринг работал на руководящих должностях в зарубежных горнодобывающих компаниях. С октября прошлого года он является первым замом главы «Росгеологии».

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Места: Россия
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