Топ-10 самых желанных детских новогодних подарков

Топ-10 самых желанных детских новогодних подарков

Группа компаний «Детский мир» провела исследование на основе запросов и продаж своей сети в России за период ноябрь и декабрь 2018 года.

На основании исследования был составлен рейтинг самых желанных детских подарков в Новому году.

Лидером продаж в магазинах сети «Детский мир» стали куклы Demi Star. Под этим брендом покупателям предлагается несколько линеек кукол, рассчитанных на детей разного возраста.

Топ-10 новогодних подарков для детей выглядит следующим образом:

1. Куклы и пупсы DEMI STAR

2. Мотоцикл Kreiss

3. Автомобили и треки HotWheels

4. Радиоуправляемые машины RASTAR

5. Конструкторы

6. Коллекционные фигурки и игровые наборы Sparkle Girlz

7. Коллекционные фигурки Enchantimals

8. Куклы и аксессуары Barbie

9. Бластеры Nerf (Hasbro)

10. Сборные модели «Звезда»

Актуальной классикой по-прежнему остаются куклы Barbie. Не оставит равнодушными девочек и коллекции ярких кукол Funville Sparkle Girlz и Enchantimals.

Лидером продаж для мальчиков от 3 до 7 лет является игрушечный мотоцикл Kreiss.

В рейтинге предпочтений мальчиков есть также автомобили и треки HotWheels, радиоуправляемые машины RASTAR, бластеры Nerf.

Игрушки и наборы для творчества от российских производителей пользуются значительной популярностью у покупателей. Любознательные ребята могут самостоятельно собрать модель советской или российской техники от компании «Звезда».

Одним из желанных подарков для девочек и мальчиков остаются конструкторы.

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