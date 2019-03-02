400 тонн мяса оказалось на помойке в 2018 году

В 2018 году общий объем изъятого из обращения мяса и мясной продукции составил около 400 тонн.

В 2017 году было изъято из оборота около 300 тонн мяса и мясной продукции. При этом до 90% от указанных объемов забракованной продукции приходится на продовольственное сырье.

Результаты проверок Роспотребнадзора показывают, что увеличивается объем мясной продукции без сопроводительных документов, в том числе ветеринарных.

В 2017 году такие случаи выявлялись на каждом пятом проверенном объекте, а в 2018 году такие факты стали выявляться на каждом третьем объекте. Общая сумма наложенных штрафов превысила 146 млн рублей, передает Kommersant.