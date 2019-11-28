Томичи смогут тратить маткапитал на реабилитацию инвалидов
В Томской области средства регионального материнского капитала отныне можно будет направить на содержание подсобного хозяйства и покупку средств реабилитации для детей с инвалидностью.
Такое решение единогласно приняли депутаты Законодательной думы Томской области.
По словам спикера облдумы Оксаны Козловской, документ «потребует дополнительных финансовых ресурсов, но это — святое дело», передает «Интерфакс».
Сейчас региональный маткапитал в Томске составляет 100 тысяч рублей. Его получают семьи с тремя и более детьми. Потратить эти деньги можно на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечение детей.
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