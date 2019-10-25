Толпа дагестанцев окружила отель с Макгрегором в Москве

Московский отель, где остановился ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, окружили дагестанцы. Ранее он грубо раскритиковал российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

У отеля «Ритц-Карлтон» собрались несколько десятков дагестанцев. Недалеко от места дежурят сотрудники ОМОН, пишет Lenta.ru.

Один из поклонников российского спортсмена объяснил причину собрания у отеля с Макгрегором. Он заявил, что увидел обращение Конора, в котором говорилось, что дагестанцы «бегают от него». После этих слов поклонники Нурмагомедова приехали к отелю.

«Мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится», - написал он в соцсетях.

24 октября на пресс-конференции ирландский боец заявил, что Нурмагомедов боится драки с ним. «Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб», - сказал он.