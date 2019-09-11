Как тлетворный Запад российские выборы расшатывал

Массовые уличные беспорядки в Москве и скандалы в предвыборной кампании ряда политиков связывают с информационным и финансовым влиянием США и Европы.

Как отмечает «ПолитЭксперт», «оппозиция» со своей стороны сделала все, чтобы такие СМИ, как немецкое издание Deutsche Welle, телеканалы BBC и Euronews, спонсируемое Госдепом США «Радио Свобода» и аффилированный с Вашингтоном канал «Дождь» показали максимально «красивую» и удобную Западу картинку, чем спровоцировали еще больше недовольств.

В то же время в «игру» включились интернет-гиганты Google, Facebook и Twitter. Последний активно использовали такие личности, как американский дипломат Майкл Макфол, блогер Алексей Навальный и его соратники, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский и другие видные деятели «оппозиции».

Средства массовой информации писали о якобы зверствах полиции, «мирных демонстрациях» и «кровавом режиме». Для этого они использовали кадры задержаний, травм отдельных активистов и технику, которую правоохранители применяли для усмирения провокаторов. При этом об истинных причинах отправления людей в ОВД журналисты намеренно замалчивали.