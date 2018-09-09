Титановый завод в Армянске полностью остановил производство
Завод по производству диоксида титана в Армянске полностью прекратил работу. Причиной тому стали химические выбросы, в результате которых были эвакуированы дети.
О прекращении работы «Крымского титана» сообщил депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет. «Последняя печь остановлена днем в воскресенье», - сказал он.
Завод возобновит работу только после модернизации и налаживания процесса производства, передает РИА Новости.
В конце августа после выбросов химикатов в Армянске на крышах домов и на листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. Из-за инцидента были закрыты сады и школы, свыше 3,5 тысяч детей вывезли в оздоровительные лагеря на побережье Черного моря.
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