Титановый завод в Армянске полностью остановил производство

Завод по производству диоксида титана в Армянске полностью прекратил работу. Причиной тому стали химические выбросы, в результате которых были эвакуированы дети.

О прекращении работы «Крымского титана» сообщил депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет. «Последняя печь остановлена днем в воскресенье», - сказал он.

Завод возобновит работу только после модернизации и налаживания процесса производства, передает РИА Новости.

В конце августа после выбросов химикатов в Армянске на крышах домов и на листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. Из-за инцидента были закрыты сады и школы, свыше 3,5 тысяч детей вывезли в оздоровительные лагеря на побережье Черного моря.