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Типичного магазинного вора описали эксперты в России

Типичного магазинного вора описали эксперты в России

В России составили портрет типичного магазинного вора. Оказалось, что это мужчина до 35 лет, без постоянного дохода и неоднократно совершавший преступления.

Подавляющее большинство магазинных воров (60%) - это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Такие данные приводятся в исследовании компании BIT - разработчика программных решений для борьбы с магазинными ворами.

Ее специалисты проанализировали 64,7 тыс. краж в магазинах России. Данные получены экспертами с помощью системы «Стоп Шоплифтер» и статистики МВД за период с января по ноябрь 2018 года.

Оказалось, что преступники не имеют постоянного заработка, а в 30% случаев находятся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает РБК, из продуктовых магазинов чаще всего выносят алкоголь, кофе, шоколад, косметику, парфюмерию.

Для борьбы с ворами в магазинах 14 ретейл-сетей России установили систему «Стоп Шоплифтер», которая запоминает изображения пойманных на воровстве посетителей и срабатывает при их очередном появлении в торговом зале.

Ранее Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера. Средний возраст взяточника составил 40 лет. Они не злоупотребляют спиртным, имеют высшее образование, характеризуются как энергичные и инициативные люди, коммуникабельные и устойчивые к стрессу.

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Места: Россия
События: общество
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